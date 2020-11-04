Луис Суарес решил воспользоваться VAR вместе с арбитром.

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес получил необычную желтую карточку в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".

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На 24-й минуте матча Суарес решил посмотреть видеоповтор вместе с главным арбитром встречи Бенуа Бастьеном, который рассматривал на экране игру рукой, чтобы понять, стоит ли назначать пенальти в ворота "Атлетико".

Суарес стал за спиной у арбитра, однако это не осталось незамеченным. Бастьен наказал форварда желтой карточкой, а также в итоге назначил одиннадцатиметровый.

Встреча завершилась вничью 1:1.

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Автор: Антон Дударь