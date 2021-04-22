75-летний специалист дал ответ тем, кто призвал его уйти из клуба.

Во время полуфинала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо", в котором "бело-синие" комфортно разгромили команду из Первой лиги, случился конфликт с участием главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу и болельщиков киевлян.

Ультрас выкрикивали оскорбительные слова в адрес румына, а тот на английском языке проорал четыре подряд раза: "You are not а Dynamo", что переводится как "Вы не Динамо".

Фанаты вопили "Lucescu, go away", что означает "Луческу, уходи прочь".

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Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. Также "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, а в чемпионате за четыре тура до финиша на 10 очков опережает "Шахтер".

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

Раньше Луческу уже комментировал провокацию ультрас "Динамо" в свой адрес.

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Автор: Артем Будрин