Мирча Луческу / фото Динамо Киев

Во время полуфинала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо", в котором "бело-синие" комфортно разгромили команду из Первой лиги, случился конфликт с участием главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу и болельщиков киевлян.

Ультрас выкрикивали оскорбительные слова в адрес румына, а тот на английском языке проорал четыре подряд раза: "You are not а Dynamo", что переводится как "Вы не Динамо". 

Фанаты вопили "Lucescu, go away", что означает "Луческу, уходи прочь". 

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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Автор: Артем Будрин