Опытный специалист сравнил украинский футбол с турецким.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал различия в работе "Шахтера" и "Динамо", а также удивил, когда речь зашла о его напряженных отношениях с болельщиками столичного гранда.

Об этом стало известно из его интервью для Anadolu Agency.

"Украинский футбол так же сложен, как и турецкий. Это нормально, что фаны "Динамо" меня не любили. Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части", - сказал Мирча.

"Болельщики "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", - удивил румынский наставник.

"Мои дни в "Динамо" не похожи на дни в "Шахтере". В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. У "Динамо" нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы", - жалуется Луческу.

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Автор: Будрин Артем