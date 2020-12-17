Команда Юргена Клоппа вышла на первое место в таблице.

В центральном матче 13-го тура АПЛ "Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма".

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами Мохамеда Салаха и Сон Хын Мина, а победный мяч на 90-й минуте ударом головой забил Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" набрал 28 очков и вышел на первое место в АПЛ после 13 туров. У "Тоттенхэма" - 25 очков и вторая позиция.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Салах, 26, Фирмино, 90 - Сон, 33

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон, Джонс, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис, Сиссоко, Хойбьерг, Бергвейн (Регилон, 76), Ло Чельсо (Моура, 58), Сон Хын Мин (Алли, 87), Кейн

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Автор: Антон Дударь