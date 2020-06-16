Финал Лиги Европы пройдет в Германии - СМИ

Также в четырех немецких городах планируется провести все поединки, начиная с 1/4 финала.

Финал текущего сезона Лиги Европы будет принимать немецкий Кельн.

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Об этом сообщило издание Bild.

Источник отметил, что решение уже принято, а утверждено оно будет на конференции УЕФА 17 июня.

Поединок состоится на стадионе "Рейн Энерги" на 50 тысяч зрителей, который является домашней ареной местного "Кельна". Ориентировочная дата финала - 21 августа.

Кроме того, начиная со стадии 1/4 финала УЕФА планирует проводить все матчи в четырех немецких городах - Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге. Игры должны начаться с 10 августа.

Борьбу в Лиге Европы продолжает донецкий "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала обыграл "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1. Ожидается, что ответная игра состоится в Украине, как и планировалось изначально.

Лига Европы была остановлена после начала пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Италии назвали окончательные даты и место проведения матчей Лиги чемпионов.

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