Финал Лиги Европы пройдет в Германии - СМИ
Финал текущего сезона Лиги Европы будет принимать немецкий Кельн.
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Об этом сообщило издание Bild.
Источник отметил, что решение уже принято, а утверждено оно будет на конференции УЕФА 17 июня.
Поединок состоится на стадионе "Рейн Энерги" на 50 тысяч зрителей, который является домашней ареной местного "Кельна". Ориентировочная дата финала - 21 августа.
Кроме того, начиная со стадии 1/4 финала УЕФА планирует проводить все матчи в четырех немецких городах - Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге. Игры должны начаться с 10 августа.
Борьбу в Лиге Европы продолжает донецкий "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала обыграл "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1. Ожидается, что ответная игра состоится в Украине, как и планировалось изначально.
Лига Европы была остановлена после начала пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Италии назвали окончательные даты и место проведения матчей Лиги чемпионов.
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