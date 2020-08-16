Лига чемпионов: клубы из трех топ-чемпионатов Европы впервые не смогли выйти в полуфинал

Представителей Англии, Испании и Италии не будет на стадии 1/2 финала.

Впервые в эру Лиги чемпионов, начиная с сезона 1990-1991, в полуфинале турнира не оказалось ни одного представителя Англии, Испании и Италии.

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Об этом сообщает Twitter Gracenote Live.

В четвертьфинале ЛЧ турнир покинули английский "Манчестер Сити", испанская "Барселона" и два итальянских клуба: "Ювентус" и "Аталанта".

В то же время впервые в полуфинале сыграют сразу два клуба из Франции.

Согласно рейтингу Федерации футбольной статистики (IFFHS), Англия, Испания и Италия являются тремя сильнейшими чемпионатами Европы.

"Финал восьми" Лиги чемпионов: главное

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит с 12 по 23 августа на двух аренах в Лиссабоне. На каждой стадии команды проводят по одной игре. Победитель главного клубного турнира Европы впервые будет определен в таком формате в связи с пандемией коронавируса.

Сформированы обе полуфинальные пары. "РБ Лейпциг" сыграет с ПСЖ 18 августа, а "Лион" сразится с "Баварией" - эта игра пройдет 19 августа.

Испанских клубов не будет в полуфинале впервые с 2007 года, английских - с 2017-го, а итальянские не смогли пробиться туда во второй раз подряд.

Впервые за 14 лет в полуфинале ЛЧ не сыграет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

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Автор: Антон Дударь