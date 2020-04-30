Еще один крупный футбольный турнир решено перенести из-за коронавируса - СМИ

Кубок африканских наций должен был пройти в следующем году.

Кубок африканских наций не состоится в 2021-м году, как было запланировано изначально.

Читайте такжеЕвро-2020: в УЕФА объяснили, почему не станут менять название турнира

Об этом сообщил журналист beIN Sports Мохаммед Неджари в Twitter.

В ближайшее время организаторы официально объявят о переносе первенства на 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был пройти с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Ожидается, что страна-хозяйка не изменится, а новые даты пока не утверждены.

Действующим чемпионом КАН является сборная Алжира, которая в прошлом финале обыграла Сенегал (1:0).

Ранее из-за пандемии COVID-19 были остановлены практически все футбольные турниры, а Евро-2020 перенесли на следующий год.

УНИАН ранее сообщал о том, что во Франции объявили чемпиона после досрочного завершения сезона.