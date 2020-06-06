"Криштиану почти плакал": футболист Реала вспомнил, как Роналду едва не подрался с Моуриньо

Лука Модрич рассказал об интересном эпизоде совместной работы двух звездных португальцев.

Обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич в автобиографии рассказал о ссоре, которая возникла между Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо во время их работы в "Реале".

Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел во время одного из матчей Кубка Испании.

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"Реакция Моуриньо удивила меня. Мы выигрывали 2:0. Роналду не последовал за своим игроком после вбрасывания аута, и Жозе был в ярости на Криштиану. Они долго пререкались на поле. Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел, что Роналду сильно расстроен, он почти плакал. Криштиану сказал: "Я стараюсь изо всех сил, а он все равно критикует меня".

Затем Моуриньо зашел в раздевалку и начал критиковать португальца за его действия во время игры. Ситуация накалилась настолько, что лишь вмешательство игроков предотвратило драку между ними", - рассказал Модрич.

Отметим, что в период с 2010 по 2013 годы Роналду провел под руководством Моуриньо 106 матчей в "Реале", в которых забил 120 голов. На данный момент футболист выступает за "Ювентус", а тренер возглавляет "Тоттенхэм".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.

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