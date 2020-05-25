В Германии придумали новый вид футбола в условиях пандемии коронавируса (видео)
В Германии решили опробовать новую разновидность футбола, которая отвечает нынешним реалиям в условиях пандемии COVID-19.
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Чтобы футболисты могли соблюдать социальную дистанцию, у каждого из участников поединка на поле в руках постоянно находится тележка из супермаркета.
Это правило минимизирует единоборства, так как соперникам сложно подобраться друг к другу.
Видео матча опубликовал YouTube-канал Team Rabenfront. Авторы идеи отметили, что это пародия для болельщиков на новые правила дистанцирования, которые введены в немецком футболе.
Напомним, Бундеслига уже возобновила сезон. При этом игрокам запрещено здороваться на поле и даже совместно праздновали забитые голы.
УНИАН ранее сообщал о том, как футболисты Бундеслиги празднуют забитые голы в условиях карантина.
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