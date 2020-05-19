Минимум контактов: как футболисты Бундеслиги празднуют забитые голы в условиях карантина (видео)
17:49, 19 мая 2020Футбол
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Состоялся первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона.
Футболисты Кельна / REUTERS
С 16 по 18 мая прошли матчи 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Этот тур стал первым после длительной паузы, связанной с коронавирусом.
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Матчи Бундеслиги проходят с рядом ограничений - в частности, в неигровых моментах футболистам запрещены близкие контакты, а также рукопожатия.
Официальный YouTube-канал Бундеслиги представил видео с моментами празднования голов футболистами.
Отметим, что в девяти матчах тура было забито 27 голов.
Как сообщал УНИАН, футболист Бундеслиги извинился за слишком близкий контакт с одноклубником на поле.
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