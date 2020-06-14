Футболист клуба АПЛ заразился коронавирусом перед возобновлением сезона

"Норвич" отправил игрока на карантин.

В Английской Премьер-лиге зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.

11 и 12 июня состоялась очередная волна тестирования на COVID-19, в которой приняли участие 1200 футболистов и сотрудников клубов. В итоге было подтверждено заражение двух человек, один из которых - футболист "Норвича".

Имя игрока не называется. Клуб отправил его на самоизоляцию, которая будет длиться неделю. Затем футболиста ждет повторная проверка. Стоит отметить, что он принимал участие в товарищеском поединке "Норвича" против "Тоттенхэма".

За все время АПЛ провела более восьми тысяч проверок, по итогам которых коронавирус был обнаружен у 16 человек.

Сезон будет возобновлен 17 июня. При этом "Норвич" свой матч проведет 19-го дома против "Саутгемптона" при пустых трибунах.

УНИАН ранее сообщал о том, что в АПЛ разместят на футболках игроков антирасистский слоган.

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