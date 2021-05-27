Евгений Коноплянка / фото REUTERS

Сборная Украины несет кадровые потери накануне чемпионата Европы-2020. Андрей Шевченко и его тренерский штаб уже не могут рассчитывать на полузащитников Виктора Коваленко и Виталия Буяльского, оказавшихся в лазарете.

Теперь стало известно, что один из наиболее известных украинских футболистов современности Евгений Коноплянка пропустит престижный турнир.

Об этом сообщает football.ua.

31-летний вингер "Шахтера" получил мышечное повреждение еще в конце этого сезона и восстановиться до начала соревнований не успеет. В этом сезоне Евгения особенно часто беспокоили травмы и в целом он смог выйти на поле всего в 14 поединках за "Шахтер".

Экс-полузащитник "Севильи" и "Шальке" провел в футболке сборной Украины 86 матчей и отметился 21-м забитым мячом.

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Автор: Артем Будрин