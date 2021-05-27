Евгений Коноплянка не успеет залечить травму.

Сборная Украины несет кадровые потери накануне чемпионата Европы-2020. Андрей Шевченко и его тренерский штаб уже не могут рассчитывать на полузащитников Виктора Коваленко и Виталия Буяльского, оказавшихся в лазарете.

Теперь стало известно, что один из наиболее известных украинских футболистов современности Евгений Коноплянка пропустит престижный турнир.

Об этом сообщает football.ua.

31-летний вингер "Шахтера" получил мышечное повреждение еще в конце этого сезона и восстановиться до начала соревнований не успеет. В этом сезоне Евгения особенно часто беспокоили травмы и в целом он смог выйти на поле всего в 14 поединках за "Шахтер".

Экс-полузащитник "Севильи" и "Шальке" провел в футболке сборной Украины 86 матчей и отметился 21-м забитым мячом.

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Артем Будрин