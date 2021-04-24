Все голы были забиты во втором тайме.

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Ворсклу".

Поединок завершился разгромной победой хозяев. Команда Руслана Костышина забила все три мяча во второй половине встречи.

"Колос" набрал 37 очков и подвинул "Ворсклу" прочь с 4-й строчки. Полтавчане опустились на 5-е место и имеют тоже 37 баллов, но хуже по личным встречам.

"Колос" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 88

"Колос": Кучерук, Кравченко, Новак, Петров, Черноморец, Богданов (Задоя, 89), Милько, Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 89), Хлебас (Исаенко, 63)

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Альюн, Чеснаков, Якубу, Кане, Скляр (Челядин, 73), Тилль (Нестеренко, 85), Пуцлин (Луизао, 66), Кулач, Степанюк (Кравчук, 73)

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Украинская Премьер-лига: 23-й тур

Поединки 23-го тура УПЛ проходят с 23 по 25 апреля: где и когда смотреть матчи.

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В стартовом матче 23-го тура "Мариуполь" был разбит вдребезги "Рухом".

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Автор: Артем Будрин