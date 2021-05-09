Луиш Каштру отработал два сезона на благо "горняков".

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру сообщил, что покидает донецкую команду.

Об этом португальский специалист заявил после поединка с "Ингульцом", где его коллектив выиграл с минимальным счетом.

Слова 59-летнего коуча приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Я признаю неудачу сезона. Одна из миссий тренера - брать на себя ответственность за все, что происходит с командой. Но жизнь тренера идет гораздо дальше, чем результаты. Знаю, что гораздо легче хвататься за цифры, суммировать их и понимать, к чему они приводят. Сложнее понимать проект клуба. Потому что мы не хотим строить дом и чтобы люди в нем жили в это время. Либо идет строительство, либо дом уже построен и там уже живут. Все делается шаг за шагом. Конечно, построение идет с большим количеством проблем", - подвел итоги сезона Каштру.

"Когда брался за проект, знал, каким он будет, полностью ему отдавался. Так я и делал. И сейчас я с чистой совестью очень счастлив тем, что я сделал для "Шахтера". 1/8-я и полуфинал ЛЕ - фантастика, поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое выводит в ЛЧ - отлично. В прошлом году стали чемпионами. Другой состав - другой состав. Другая команда - другая команда. Но жизнь такая. Нельзя все смешивать. И нельзя говорить, что мы переживаем смену поколений и будем постоянно побеждать. Невозможно побеждать одним и тем же образом, невозможно удерживать такую стабильность. Такова жизнь", - добавил португальский тренер.

"Да, это до свидания. Не могу сейчас делать более глубокий анализ, это заняло бы гораздо больше времени. Хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед. Поздравить господина президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его. В любом случае это проект, который требует большой смелости каждого элемента "Шахтера". Сейчас до свидания с большими пожеланиями удачи для болельщиков "Шахтера", всех, кто любит клуб. Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличные два сезона Лиги чемпионов. Сыграть вничью с "Сити" выиграть у "Аталанты", обыграть "Реал" в этом году дважды - это круто. Очень счастлив, что представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Большое спасибо за вашу искренность, за то, как меня поддерживали. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанам дончан", - попрощался специалист.

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Луиш Каштру: каденция в "Шахтере"

Каштру принял "Шахтер" в июле 2019 года. В прошлом сезоне ему удалось выиграть чемпионат Украины, а также вывести "горняков" в полуфинал Лиги Европы.

В текущем сезоне "Шахтер" впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев. Команда заняла третье место в "группе смерти" Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" Менхенгладбах. Затем вылетела в 1/8 Лиги Европы от "Ромы", а также - в 1/4 Кубка Украины от "Агробизнеса". В УПЛ дончане завоевали серебряные медали.

Всего Каштру одержал 51 победу во главе "Шахтера". Еще в 16 матчах была зафиксирована ничья, а 17 поединков завершились победами соперников. В среднем португалец добывал в "Шахтере" два очка за игру.

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Автор: Артем Будрин