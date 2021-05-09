"Горняки" с минимальным счетом справились с коллективом Сергея Лавриненко.

В рамках 26-го тура чемпионата Украины "Шахтер" принимал "Ингулец".

Единственный гол в матче забил 21-летний бразилец Тете на 16-й минуте, который после асиста своего соотечественника Алана Патрика, расстрелял вратаря гостей Артема Малыша.

Таким образом, команда Луиша Каштру финишировала на втором месте, имея в активе 54 очка. "Ингулец" занял третье место с конца, набрав 26 зачетных пунктов.

"Шахтер" - "Ингулец" - 1:0

Гол: Тете, 16

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрик, 84), Патрик, Судаков (Антонио, 66), Тете (Фернандо, 77), Соломон, Дентиньо (Вьюнник, 65)

"Ингулец": Малыш, Квасной (Бартулович, 23), Салем, Павлов, Асмелаш, Коробенко, Кучеренко, Запорожец, Козак (Янаков, 70), Щедрый (Коваленко, 70), Сичинава

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Украинская Премьер-лига: 26-й тур

26-й тур - последний в текущем чемпионате Украины.

"Динамо" оформило чемпионский титул за четыре тура до финиша, прервав гегемонию "Шахтера".

Поединки 26-го тура проходят 9 мая: где и когда смотреть матчи.

Заметим, что форвард "Ворсклы" Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром лиги по итогам всего сезона. 28-летний снайпер "настрелял" 15 голов.

"Динамо" переиграло "Колос", а "Заря" - "Александрию".

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Автор: Артем Будрин