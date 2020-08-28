Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена попал в сферу интересов целого ряда клубов.
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Об этом сообщает Balon Latino.
По информации источника, 28-летнего футболиста хотят подписать итальянские "Рома", "Наполи" и "Кальяри", французский "Лилль" и турецкий "Фенербахче". Кроме того, за успехами де Пены также следит бразильский "Коринтианс".
Также издание отмечает, что в ближайшее время игрок киевлян может получить дебютный вызов в сборную Уругвая.
Де Пена перешел в "Динамо" на правах свободного агента весной прошлого года. В клубе якобы готовы расстаться с игроком за пять миллионов евро.
Действующее соглашение уругвайца с киевлянами истекает в декабре 2021 года. В прошлом сезоне де Пена провел за "Динамо" 38 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах.
"Динамо": последние трансферные новости
- Клуб вернул из чемпионата Турции своего воспитанника - нападающего Артема Кравца.
- "Динамо" также подписало предварительный контракт с украинским защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
- На просмотре в команде Мирчи Луческу находится атакующий футболист из Бразилии Клейтон, который является свободным агентом.
- Два легионера "Динамо" на правах аренды будут выступать за другой клуб УПЛ.
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