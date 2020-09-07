Защитники Богдан Михайличенко и Николай Матвиенко прокомментировали разгромное поражение от Испании.

Футболисты сборной Украины Богдан Михайличенко и Николай Матвиенко поделились своим мнением о разгромном поражении команды в матче Лиги наций против Испании.

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Игроков украинской сборной цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Была очень трудная игра. Играли без мяча, бегали, отбирали, пытались выходить через пас, но ничего не получалось. У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними футбол, контролировать мяч, но было очень много ошибок", - отметил Михайличенко.

"Конечно, когда пропускаешь на первых минутах - еще тяжелее. С такими командами нельзя пропускать на первых минутах, но так получилось - это футбол. Сегодня не думал об атаке. 90 минут была работа в защите. Было тяжело, так как постоянно приходили два человека в зону", - также сказал защитник.

Матвиенко подчеркнул, что сборная Испании полностью переиграла Украину:

"Быстрый гол всегда влияет на команду. Мы все равно хотели играть в свой футбол, но соперник был очень сильным и полностью нас переиграл. Игра показала, к чему нам нужно стремиться".

Испания - Украина: итоги матча

Сборная Украины в Мадриде проиграла Испании со счетом 0:4

Украина повторила свое самое крупное поражение в истории и потерпела самое крупное поражение под руководством Андрея Шевченко.

Ранее Украина трижды в истории проигрывала со счетом 0:4 (Хорватии в 1995 году, Испании в 2006-м и Чехии в 2011-м).

Беспроигрышная серия команды Шевченко прервалась на отметке в 12 матчей. Она длилась с ноября 2018 года.

Андрей Шевченко прокомментировал итоги матча, отметив, что у него нет претензий к игрокам.

В первом матче Лиги наций 2020-2021 украинская сборная со счетом 2:1 выиграла у команды Швейцарии. После двух туров Украина с 3 очками занимает в своей группе второе место.

Свой следующий матч в рамках Лиги наций украинцы проведут 10 октября дома против сборной Германии.

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Автор: Антон Дударь