"Пришло время": Луческу сделал прогноз на развязку Лиги Европы для Шахтера

Главный тренер "Динамо" уверен, что "горняки" способны выиграть турнир.

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от дальнейших выступлений донецкого "Шахтера" в Лиге Европы - в полуфинале турнира команда сыграет с "Интером".

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Румынского тренера цитирует Calcionews 24.

"Шахтер" сильнее, поэтому выйдет в финал. Это победный проект, который формировался годами. Я провел в клубе 12 лет. Мы по крупицам собирали сильный коллектив. Если посмотреть на состав, то 7 из 11 игроков я привез в Донецк и тренировал.

"Шахтер" уверен в своих силах и таланте, у команды есть организация игры. Футболисты хорошо знают друг друга и выглядят великолепно в атаке. Тайсон и Марлос способны сыграть как на флангах, так и под нападением. Также есть Жуниор Мораес, который может забить в любой ситуации. Странно, что его еще не заметили большие клубы", - сказал Луческу.

Главный тренер "Динамо" даже заявил, что дончане могут завоевать трофей:

"Шахтер" выиграет Лигу Европы. После завоевания Кубка УЕФА 2009 года пришло время для еще одной большой победы".

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча в Дюссельдорфе. Встреча запланирована на 17 августа.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1).

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал.

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Автор: Данил Слесь