Лига Европы: Интер обыграл Байер и стал потенциальным соперником Шахтера (фото)

Итальянцы пробились в полуфинал турнира.

10 августа в 1/4 финала Лиги Европы "Интер" встречался с "Байером". Поединок проходил в Дюссельдорфе при пустых трибунах и завершился победой итальянской команды со счетом 2:1.

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Миланцы активно начали поединок и уже в первой половине тайма дважды поразили ворота леверкузенцев. На 15-й минуте Барелла оказался первым на подборе после удара Лукаку и отправил мяч в дальний угол - 1:0.

На 21-й минуте уже Лукаку получил передачу от Янга, продавил защитника и отправил мяч мимо вратаря - 2:0.

Cпустя три минуты "Байер" сократил отставание, когда Хаверц вышел на ударную позицию и отправил мяч между ног Хандановичу - 2:1. Практически сразу арбитр назначил пенальти в ворота немцев за игру рукой защитника, но после просмотра VAR отменил свое решение.

В концовке поединка судья назначил еще один пенальти за фол на Эриксене и снова отправился смотреть видеоповторы, после чего отменил наказание.

"Интер" - "Байер" - 2:1

Голы: Барелла, 15, Лукаку, 21 - Хаверц, 24

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг, Лукаку, Мартинес (Санчес, 64)

"Байер": Градецки, Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Паласиос (Бейли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68), Хаверц, Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85)

Предупреждения: Д'Амброзио, Эриксен, Барелла - Синкгравен, Л. Бендер, Тапсоба

"Интер" вышел в полуфинал Лиги Европы, в котором сыграет с победителем пары "Шахтер" - "Базель". Полуфинальная игра пройдет в понедельник, 17 августа.

"Шахтер" свой матч с "Базелем" сыграет 11 августа. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру уже дал оценку предстоящему сопернику.

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