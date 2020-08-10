"Нас ждет сложный матч": тренер Шахтера Каштру назвал cильные стороны Базеля

Луиш Каштру считает швейцарцев очень опасным соперником.

Главный тренер донецкого "Шахтера" поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля".

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Португальский специалист дал интервью пресс-службе клуба.

"Мы чувствуем, что наша уверенность такая же, как и у "Базеля". У "Базеля" 8 побед, 1 ничья и 1 поражение, которое произошло, когда они уже были квалифицированы. Эта команда обыграла "Краснодар" со счетом 5:0. Она забила 20 мячей и пропустила 4. Так что, говоря о нашей уверенности, мы не можем забывать об уверенности "Базеля".

Это говорит о еще большей ответственности с нашей стороны. Зная соперника, мы быстро понимаем, что нужно делать на поле, должны быть очень сосредоточенными, решительными. Осознаем, что соперник хочет того же, что и мы, у него такие же шансы. Это уверенность в миксе с осведомленностью", - сказал Каштру.

Наставник "горняков" уже успел подробно изучить сильные стороны "Базеля":

"Очень сильный соперник. Лишь тот, кто не уделил данной теме внимания, не увидит этого. Знаете, в жизни есть такая интересная вещь, как статус. В некоторых случаях этот статус оказывается фатальным, заставляет потерпеть неудачу, а в некоторых - добиться успеха.

Я вижу "Базель" очень агрессивной командой с сильной полузащитой. Фрай, Джака, Кампо - они очень, очень сильны. Артур Кабрал - напористый, агрессивный нападающий, Пюлюлю слева также силен. У них есть и линия обороны, идеально обслуживающая атаку, использующая оставленное противником пространство.

Они прочны при обороне, а это значит, что оппонент в определенный момент потеряет мяч, и тогда они начнут быструю контратаку. Центральные защитники работают с мячом, доставляют его в атаку длинными передачами, Фрай - игрок, контролирующий пространство и помогающий диагональными пасами. Так что это команда с очень хорошим оборонительным блоком, сильный коллектив. Нас ждет сложный матч".

Напомним, "Шахтер" и "Базель" встретятся 11 августа в немецком Гельзенкирхене.

На предстоящий поединок свой прогноз сделали букмекеры, которые считают фаворитом пары чемпиона Украины.

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