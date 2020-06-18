"Ее надо прекратить": президент Динамо Суркис высказался о войне с Россией

Игорь Суркис рассказал о разных взглядах со своим старшим братом Григорием.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение о войне на Донбассе.

Об этом Суркис сказал в интервью программе "ТаТоТаке" на YouTube.

"У меня нет никаких политических взглядов по одной простой причине. Я считаю, войну надо прекратить. Против кого мы воюем? Мы воюем против России".

Суркис также ответил на вопрос о том, что партия "ОПЗЖ", в которой состоит его старший брат Григорий, не признает факт войны с Россией:

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"Я же не брат, я высказываю свое мнение. Если мы уберем российских, может быть, это не сама армия, а наемников, то нам будет проще вернуть наши земли".

Суркис также подчеркнул, что не планирует идти в политику:

"В политику я никогда не собирался и не пойду, потому что не хочу врать. Знаете, как говорят: "Все политики врут, все до единого". И мой брат? Наверное, и мой брат врет там, где выгодно. Так оно работает. И во Франции, везде".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что известный украинский биатлонист высказался о войне на Донбассе.

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