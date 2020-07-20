"Не устраивает футбол": Суркис прокомментировал будущее Михайличенко и раскрыл трансферные планы Динамо

Президент киевского клуба отметил, что с нынешней игрой команде будет сложно попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил работу главного тренера Алексея Михайличенко по итогам сезона, а также поделился трансферными планами клуба.

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Суркис дал интервью программе "Профутбол".

Про минувший сезон

"Сезон с самого начала не удался. Был тяжелый график. Очень тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий. Это у нас был матч с "Шахтером", а потом с "Брюгге". В футболе бывает, что команда не сумела выйти из пике, в которое попала.

Теряла очки там, где не должна была. Можно занять второе место, но показывать хороший, качественный футбол, но в этом сезоне у нас, к сожалению, практически таких матчей не было. Надо хорошо поработать в этот короткий период. Разобраться, что происходит, подумать, принимать решение, куда идем дальше".

Про будущее Алексея Михайличенко

"Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол, который показывает команда, наверное, его тоже. Должны встретиться, поговорить. Сезон закончился. 10 дней точно есть на принятие решения, потому что через 10 дней команда соберется. Я бы по горячим следам не делал бы выводы.

Давайте сначала разберемся, что произошло в этом чемпионате. И вообще, что произошло, потому что впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такой огромный. И нервное второе место, кроме всего прочего. Поэтому давайте не будем спешить, спокойно разберемся и будем ставить задачи. Пока не вижу с этой игрой, каким образом мы можем попасть в ЛЧ".

Про трансферы

"Тымчик и Леднев (находятся в аренде в "Заре" - прим.) - однозначно возвращаются. Супряга и Булеца? Они должны вернуться. А какое будет решение тренерского штаба, его примем в течение нескольких дней.

Вербич - основной наш футболист. Что касается Кадири... Это наши футболисты, если по ним будут предложения, учитывая, что у них мало игрового времени, мы с ними расстанемся и приобретем лучше на их место игроков. Более сильных, которые смогут принести результат для команды, показывать хорошую игру.

У Соля не сложилось. Он же квалифицированный и взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если по нему будет предложение, естественно, будем расставаться.

Есть позиции для усиления. Вступали в переговоры с некоторыми футболистами, будем работать. Сейчас трансферное окно только открывается".

"Динамо" в последнем туре уступило "Колосу" (0:2), но осталось на второй строчке УПЛ, отстав от "Шахтера" на 23 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" установило клубный антирекорд в чемпионате Украины.

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