Легенда мирового футбола поделился потрясающим инсайдом.

Главный тренер "Баварии" Ханси-Дитер Флик летом станет тренером сборной Германии, где он заменит Йоахима Лёва, который уходит в отставку после 15 лет во главе "Бундестим".

Об этом сообщил в прямом эфире Sky Germany звездный в прошлом немецкий хавбек Лотар Маттеус, который был обладателем Золотого мяча.

"Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера "Баварии". Он является основным кандидатом, чтобы сменить Йоахима Лёва. Он примет предложение летом", - процитировал Маттеуса авторитетный инсайдер Ронан Мерфи.

Напомним, что 13 апреля "Бавария" сложила полномочия действующего обладателя трофея Лиги чемпионов, уступив ПСЖ.

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Ханси Флик: главные достижения

Флик возглавил команду по ходу прошлого сезона, заменив хорватского специалиста Нико Ковача.

Ему сразу удалось с "Баварией" в 2020 году сделать требл: в его послужном списке победы в таких турнирах как Лига чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

Флик уже работал в сборной Германии. В 2014 году он был первым ассистентом Лёва и помог команде стать чемпионами мира.

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Автор: Будрин Артем