Экс-тренер "Баварии" возглавит "Бундестим" после Евро-2020.

Новым главным тренером сборной Германии станет Ханс-Дитер Флик.

Немецкий футбольный союз официально сообщил о назначении тренера в Twitter.

Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020. Сообщается, что контракт рассчитан на четыре года - специалист будет руководить командой на домашнем чемпионате Европы в 2024 году.

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В НФС поблагодарили "Баварию", которая пошла навстречу и согласилась отпустить Флика.

"Очень рад, что смогу работать со сборной. С нетерпением жду этого, потому что вижу класс игроков немецкой сборной, особенно молодых футболистов. У нас есть все основания с оптимизмом подойти к предстоящим турнирам. Но сейчас важен чемпионат Европы, на котором я желаю успехов Йоги Леву и всей команде", - сказал Флик.

Нынешний главный тренер "Бундестим" Йоахим Лев покинет команду после Евро-2020.

Ханси Флик: главные достижения

Флик возглавил "Баварию" по ходу сезона 2019-2020, заменив хорватского специалиста Нико Ковача.

Он дважды приводил "Баварию" к чемпионству, а также по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Клубный чемпионат мира.

Флик уже работал в сборной Германии. В 2014 году он был первым ассистентом Лева и помог команде стать чемпионами мира.

Флик признавался лучшим клубным тренер 2020 года по версии IFFHS, а также футбольным тренером 2020 года в Германии.

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Автор: Антон Дударь