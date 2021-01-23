Журналист заявил, что презирает экс-игрока сборной Украины.

Журналист Дмитрий Гордон в грубой форме высказался в адрес экс-футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого, выступающего за российский "Зенит".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу oSporteTV.

"Что касается перехода Ракицкого в питерский "Зенит", это его личное дело. Нравится ли это мне? Нет. Я его презираю за это. Знаете, словом "предатель" я не хочу разбрасываться. Он сделал свой выбор.

У нас есть украинские артисты, которые после аннексии Крыма поехали в Россию петь свои песенки на кремлевских концертах. Нравится ли мне это? Нет. Считаю ли я их предателями? Да, считаю. Презираю ли я их за это? Презираю. Имеют ли они на это право? Имеют. Это демократия. Надо ли их за это травить в Украине? Не надо! И Ракицкого тоже травить не надо!", - сказал Гордон.

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Гордон подчеркнул, что переход в "Зенит" - это "личный выбор" Ракицкого. Также он выразил мнение, что Ракицкий "может, считает, что Россия права".

"У нас есть много людей в Украине, которые искренне любят "русский мир" и Путина. Они считают, что Путину нужно быть решительнее и присоединить Украину к России. У нас есть 10-15%, которые так думают. Это нормальная история. Что, надо репрессировать их, выслать, расстрелять? Нет. Их надо пытаться переубеждать цивилизованными методами, доказательной базой и так далее", - сказал Гордон.

Напоследок журналист оскорбил Ракицкого:

"Мне кажется, что он долбо*б! Но это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Считаю, когда Россия так поступила с Украиной, нельзя ехать и играть за российские клубы. Ну нельзя! Но это мое мнение, я могу ошибаться".

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Автор: Антон Дударь