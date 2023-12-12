Житомирский футбольный клуб ФК "Полесье" завершает календарный год на третьем месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Президент футбольного клуба Геннадий Буткевич подвел итоги первой части сезона УПЛ.

О своем впечатлении от дебютной половины сезона Буткевич рассказал в интервью для сайта ФК "Полесье", пишет "Обозреватель".

"В первую очередь хочу поблагодарить игроков и тренерский штаб, что смогли достичь высокой планки, которую я поставил. По потерянным очкам "Полесье" на 5-й позиции в УПЛ. Я хочу, чтобы команду этот факт только еще больше мотивировал, ведь мы можем еще лучше", – подчеркнул президент ФК.

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В начале сезона к "Полесью" присоединилось много новых игроков, проявивших себя и сделавших команду сильнее. Несмотря на возникшие трудности и технические неурядицы, Геннадий Буткевич оценил работу на трансферном рынке как успешную.

"Долго получали визу молодые и перспективные ребята из Африки. Также к нам присоединялись новые исполнители и в процессе чемпионата. Хочу отметить, что, несмотря на все технические проблемы, нам удалось отлично усилить команду при переходе из Первой Лиги в УПЛ", – отметил Буткевич.

По его словам, "Полесье" не собирается отдыхать на трансферном рынке во время этого зимнего окна.

"Мы планируем усиление команды, вместе с Юрием Калитвинцевым рассматриваем разных за амплуа игроков. В этом направлении работа сейчас активно продолжается", – сказал президент футбольного клуба.

Буткевич также прокомментировал слухи о том, что "Полесье" заинтересовано в двух игроках из клуба "Днепр-1" – Пихаленков и Гуцуляк. Он отметил, что днепровский футбольный клуб не заинтересован в продаже, поэтому "Полесье" будет искать других качественных футболистов.

"Мы не концентрируемся на фамилиях, мы сфокусированы на игровых качествах. Это заметно и по предварительным удачным трансферам. Болельщики могут рассчитывать, что команда будет становиться сильнее", - подчеркнул президент ФК "Полесье".

Геннадий Буткевич также высоко оценил работу тренерского штаба. Он назвал Юрия Калитвинцева лучшим тренером и отличным человеком.

"Я считаю, что "Полиссе" невероятно повезло с тренерским штабом. У Юрия Николаевича мое полное доверие и он знает об этом. Он и его помощники безупречно выполняют свою работу", – сказал Буткевич.

С такой командой и таким тренерским штабом у "Полесья" есть все шансы получить призовые места УПЛ и Кубок Украины, убежден президент ФК.

"В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попытаемся бороться за призовые места УПЛ. Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением. "Выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель - выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Поэтому растут и требования. "Полесье" будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины", - отметил Геннадий Буткевич.