Вскоре в Европе может появиться "БеНиЛига".

Бельгийские клубы единогласно выступили за то, чтобы создать объединенный чемпионат с Нидерландами - "БеНиЛигу" ("Beneleague").

Данное решение было принято в ходе конференции участников высшего дивизиона страны, сообщает официальный сайт Про-лиги.

Читайте такжеУкраинский дуэт в огне: Яремчук забил победный гол после паса Безуса в чемпионате Бельгии (видео)"Эти амбиции основаны на уважении к спортивным стремлениям ведущих клубов и необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов. Существует единодушная поддержка, чтобы у "БеНиЛиги" были все возможности для реализации. Руководство Про-лиги теперь будет играть в этом активную роль", - отметили в заявлении.

Напомним, действующим чемпионом Бельгии является "Брюгге", а Нидерландов - "Аякс".

В Бельгии играют украинские футболисты Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко, Марьян Швед и Александр Филиппов.

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Автор: Антон Дударь