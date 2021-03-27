Игроки предстали в деловых костюмах.

Футболисты сборной Украины примерили официальные костюмы, в которых делегация команды поедет на чемпионат Европы-2020.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Примерка костюмов от компании "Арбер" состоялась между теоретическим занятием и обедом, так что у футболистов появился повод для позитивных эмоций и дружеских шуток.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте.

Турнир стартует для Украины 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

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Автор: Антон Дударь