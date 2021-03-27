Игроки сборной Украины в деловых костюмах / фото УАФ

Футболисты сборной Украины примерили официальные костюмы, в которых делегация команды поедет на чемпионат Европы-2020.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Примерка костюмов от компании "Арбер" состоялась между теоретическим занятием и обедом, так что у футболистов появился повод для позитивных эмоций и дружеских шуток. 

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Автор: Антон Дударь