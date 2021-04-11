Медицинский протокол еще находится в процессе разработки.

УЕФА вместе с медицинской комиссией работает над протоколом проведения Евро-2020 предстоящим летом.

Как сообщает Corriere dello Sport, одним из пунктов данного протокола может стать обязательная вакцинация от COVID-19 для всех футболистов, которые будут заявлены на турнир, а также тренеров и персонала команды.

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Речь идет о вакцинации 600 футболистов - ожидается, что УЕФА разрешит расширить заявку на турнир, и каждая команда сможет заявить по 25 футболистов.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Автор: Антон Дударь