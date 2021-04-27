На чемпионате Европы-2020, который запланирован на будущее лето, УЕФА решил расширить заявку команд. Ранее тренеры могли рассчитывать на заявленных в список 23 футболиста. Сейчас количество исполнителей будет увеличено до 26.
Это сообщают источники приближенные к The Times.
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Такой ход обусловлен неопределенной и нестабильной ситуацией с коронавирусом. Из-за болезни могут быть непредсказуемые потери в больших количествах. Вдобавок увеличение заявки будет способствовать меньшей усталости исполнителей, поскольку из-за отсутствия полноценных предсезонных сборов к текущему сезону многие игроки сетуют на интенсивный график и повышенную усталость.
С целью, чтобы футболисты меньше получали мышечные травмы, УЕФА уже увеличил количество замен во время поединков Евро-2020 с трех до пяти.
Напомним, что сборная Украины потеряла форварда накануне большого форума, а также молодого центрального защитника, который успел стать чемпионом мира на юношеском уровне.
Евро-2020: что нужно знать
- Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.
- Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
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