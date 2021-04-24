34-летний нападающий "Шахтера" разорвал крестообразные связки колена.

Голеадор "Шахтера" Жуниор Мораес получил серьезную травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ против "Александрии" и точно пропустит чемпионат Европы, который состоится летом 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Натурализованный бразилец порвал крестообразные связки колена. На следующей неделе Жуниора прооперируют. Медицинский штаб "горняков" дал предварительную оценку сроку восстановления. Врачи считают, что форвард будет вне игры минимум пол года.

Напомним, что Мораес дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 мячей в 17 матчах и достиг отметки в 100 забитых голов.

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Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями.

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Автор: Артем Будрин