Стали известны детали травмы украинского защитника Валерия Бондаря.

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь из-за травмы, полученной в матче УПЛ против "Александрии", пропустит три месяца.

Подробности о травме 22-летнего футболиста рассказал директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский, передает официальный сайт "горняков".

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"В матче с "Александрией" Валерий получил достаточно серьезную травму - разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае - около 3 месяцев".

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Бондарь дебютировал за первую команду "горняков" 4 мая 2019 года.

В текущем сезоне на счету защитника 11 матчей в УПЛ, 1 - в Кубке Украины и 6 - в Лиге чемпионов.

В составе сборной Украины U-20 в 2019 году Бондарь стал чемпионом мира, будучи капитаном команды. За национальную сборную Украины защитник дебютировал 11 ноября 2020 года в товарищеском матче против Польши.

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Автор: Антон Дударь