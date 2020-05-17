"Есть проблемы": президент УЕФА допустил сокращение количества хозяев Евро-2020

Готовность принимать Евро-2020 в следующем году выразили девять стран.

УЕФА может сократить количество хозяев чемпионата Европы по футболу, который из-за коронавируса был перенесен на 2021 год.

О том, что УЕФА допускает такую возможность, сообщил президент организации Александер Чеферин.

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"В принципе, идея заключается в том, чтобы оставаться с теми же городами. Мы проводим беседы. У девяти городов все готово. С тремя есть определенные проблемы, так что это мы будем обсуждать в будущем", - цитирует Чеферина beinsports.com.

"Мы намерены провести турнир в 12 городах, но если потребуется, то готовы сыграть в девяти или восьми", - подчеркнул президент УЕФА.

При этом Чеферин не уточнил, у каких именно городов есть проблемы.

Матчи должны принимать Лондон, Дублин, Глазго, Мюнхен, Рим, Бильбао, Копенгаген, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург и Баку.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее в УЕФА также сделали заявление о формате квалификации еврокубков в следующем сезоне.