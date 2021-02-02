Клуб не стал называть причины, по которым с футболистом прекратили сотрудничество.

Клуб Украинской Премьер-лиги "Колос" впервые прокомментировал ситуацию с отчислением нападающего Евгения Селезнева.

Заявление опубликовано на официальном сайте "Колоса".

"Интернет-ресурсы взорвались новостью по поводу отчисления Евгения Селезнева из нашего клуба. Чтобы прекратить спекуляции и слухи по этому поводу, сообщаем следующее:

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Евгений Селезнев действительно покинул расположение команды, которая сейчас находится в Турции на учебно-тренировочных сборах. В контрольной игре с брестским "Рухом", которая состоялась 31 января в городе Белек, Селезнев участия не принимал. В тот же день он вылетел в Киев", - сообщили в "Колосе".

Также в клубе пообещали, что в ближайшее время руководство клуба даст свои комментарии по этой ситуации.

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев подписал контракт с "Колосом" 2 сентября 2020 года. Он вернулся в Украину после четырех лет выступлений в Турции и Испании.

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

На данный момент на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором обидел болельщиков из-за своего прозвища "кормилец".

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Автор: Антон Дударь