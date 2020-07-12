Выгнали из ночного клуба: один из главных талантов мирового футбола угодил в скандал на родине (видео)

Главное открытие сезона 2019-2020 Эрлинг Холанд оказался в центре скандала.

Один из самых ярких футболистов сезона 2019-2020, нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд угодил в скандал в Норвегии, где проводит отпуск после завершения сезона в Бундеслиге.

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Как сообщает Daily Mail, Холанда выгнали из ночного клуба. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июля.

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, как охранник выталкивает Холанда на улицу. Звездный футболист при этом кричит на сотрудников охраны. Судя по всему, Холанд находился в состоянии алкогольного опьянения.

В сезоне 2019-2020 Холанд забил 44 гола во всех турнирах, выступая сперва за "Зальцбург", а затем за "Боруссию" Дортмунд.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. 😂🇳🇴🍺 pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Также УНИАН сообщал о том, что звездного английского футболиста наказали за шутку про коронавирус.

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