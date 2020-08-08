Автобус с футболистами украинского клуба загорелся по пути на матч

К счастью, игроки, тренеры и персонал "Энергии" не пострадали.

Автобус, который вез команду "Энергия" (Новая Каховка) на контрольный матч, загорелся по дороге в Одессу.

Об этом сообщает Sport Arena.

Когда команда подъезжала к Николаеву, водители машин, проезжавших мимо, начали сигналить водителю автобуса, указывая на пламя и дым в задней части транспортного средства.

Оказалось, из-за жары случилось возгорание в районе стоп-сигналов, и в какой-то момент пламя разгорелось достаточно серьезно, чтобы угрожать безопасности пассажиров, которые находились в конце салона.

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Тренерскому штабу "Энергии" пришлось оперативно организовать эвакуацию футболистов и персонала, пока водитель занимался ликвидацией очага возгорания.

"Мне с моими помощниками пришлось чуть ли не со свистком организовывать грамотный выход команды, чтобы не было паники и давки, и никто не обгорел. Но надо отдать должное нашим ребятам, они быстро сориентировались и правильно действовали. Молодцы, настоящая команда!", - рассказал главный тренер "Энергии" Олег Федорчук.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а "Энергии" в итоге удалось доехать на игру.

"Энергия" выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

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