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Днепр-1 - Олимпик: обзор и полное видео матча УПЛ

18:50, 30 мая 2020
Футбол
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Сергей Кравченко - капитан Днепра-1 / фото СК Днепр-1

Для обеих команд этот матч был первым после возобновления сезона.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе днепрян отличились Сергей Булеца, Владимир Адамюк и Лукас Тейлор. У "Олимпика" с пенальти гол провел Сергей Политыло.

Днепр-1 - Олимпик

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, в рамках первого этапа УПЛ в этом сезоне днепряне и дончане обменялись победами. В первом круге "Днепр-1" выиграл со счетом 2:0, а во втором круге сильнее был уже "Олимпик" - 3:2.

Ранее УНИАН сообщал о том, где смотреть матчи 24-го тура УПЛ.

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