Команды сыграют в Днепре / фото ФК Днепр-1
В субботу, 12 сентября, во 2-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" будет принимать донецкий "Олимпик".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Днепр-1 - Олимпик.
Начало поединка - в 14.00.
В первом туре команды не смогли добыть по три очка. Днепряне встречались с новичком элитного дивизиона "Ингульцом", а игра завершилась вничью - 2:2.
"Олимпик", в свою очередь, не смог побороться за очки в игре с "Динамо" - 1:4. Стоит отметить, что стартовый тур УПЛ проходил еще в августе - перед паузой на матчи сборных.
Главным арбитром матча назначен Евгений Арановский.
УПЛ, 2-й тур
Днепр-1 - Олимпик
Онлайн видео трансляция матча
УНИАН ТВ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram