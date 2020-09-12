Команды будут бороться за первую победу в сезоне.

В субботу, 12 сентября, во 2-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" будет принимать донецкий "Олимпик".

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Начало поединка - в 14.00.

В первом туре команды не смогли добыть по три очка. Днепряне встречались с новичком элитного дивизиона "Ингульцом", а игра завершилась вничью - 2:2.

"Олимпик", в свою очередь, не смог побороться за очки в игре с "Динамо" - 1:4. Стоит отметить, что стартовый тур УПЛ проходил еще в августе - перед паузой на матчи сборных.

Главным арбитром матча назначен Евгений Арановский.

УПЛ, 2-й тур

Днепр-1 - Олимпик

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ТВ

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Автор: Данил Слесь