Мирча Луческу считает, что "Вильярреал" заслужил победу в Киеве.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Итоги матча румынский тренер подвел в эфире телеканала "Футбол 1", передает dynamo.kiev.ua.

"Мы играли с сильной командой, в этом главная причина результата. Командой более опытной, играющей в более сильном чемпионате и регулярно в еврокубках. В этом разница. Не надо искать ничего другого. "Вильярреал" просто сильнее. Он очень удачно использует свои шансы. А мы ошибались в обороне, наши молодые защитники допустили ряд оплошностей, которыми воспользовались быстрые и техничные игроки "Вильярреала", - сказал Луческу.

"Вильярреал" победил заслуженно. Наверное, мы могли сыграть 1:2", - добавил тренер.

При этом румынский специалист подчеркнул, что, если бы Виктор Цыганков реализовал момент в начале игры, то "все сложилось бы по-другому".

По словам Луческу, "Динамо" снова пропустило после стандартов из-за невнимательности и отсутствия опыта: "У нас молодые защитники, им не хватает опыта".

Читайте такжеДомашнее фиаско: Динамо проиграло Вильярреалу в 1/8 финала Лиги ЕвропыТакже румынский тренер рассказал о том, что сказал своим подопечным:

"Я сказал ребятам: играйте с улыбкой на лице, с радостью! Потому что то, что вы уже сделали, никто не ожидал по результатам прошлого года. Никто не ожидал, что мы выйдем в Лигу чемпионов и столь высоко поднимемся в еврокубках. Теперь каждая игра для вас это бонус".

"Динамо" - "Вильярреал": итоги матча

"Динамо" проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2. Голы на счету защитников Пау Торреса и Рауля Альбиоля.

"Динамо" не нанесло ни одного удара в створ и не смогло забить в третьем из пяти домашних матчей в основной сетке еврокубков в этом сезоне.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored.com признан Хуан Фойт (оценка - 8,1). В составе "Динамо" - Георгий Бущан (7,1).

35-летний Рауль Альбиоль провел свой 100-й матч в еврокубках. Он четвертый испанский защитник, которому в 21 веке покорилась эта планка (после Серхио Рамоса, Жерара Пике и Карлеса Пуйоля).

Ответная встреча состоится в Испании 18 марта.

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Автор: Антон Дударь