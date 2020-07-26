Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевский клуб будет стартовать с третьего раунда квалификации турнира.

После определения призеров в чемпионатах Турции и Хорватии, стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Читайте такжеШевчук и многолетний помощник Луческу отказались работать в Динамо

Команда Мирчи Луческу будет стартовать в третьем раунде квалификации, где может сыграть с чешской "Викторией" Плзень, греческим ПАОКом, хорватской "Локомотивой", нидерландским АЗ, французским "Ренном" и австрийским "Рапидом".

В плей-офф квалификации динамовцы могут встретиться с бельгийским "Гентом" и турецким "Бешикташем".

Третий раунд квалификации пройдет в формате одного матча 15 и 16 сентября. В плей-офф каждая пара команд проведет два поединка. Базовые даты - 22/23 и 29/30 сентября.

При этом "Ренн" имеет шансы выйти сразу в групповой этап ЛЧ, если Лигу Европы выиграет команда, которая прошла отбор в главный еврокубок через национальный чемпионат.

"Динамо" в борьбе с "Зарей" сумело занять второе место по итогам сезона в Украинской Премьер-лиги, добыв путевку в квалификацию ЛЧ. "Шахтер" в статусе чемпиона Украины сыграет в групповом турнире.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский талант "Динамо" заинтересовал одного из лидеров чемпионата Италии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram