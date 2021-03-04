Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем мнении по поводу конфликта с болельщиками "бело-синих".
Слова тренера приводит официальный сайт "Динамо".
75-летний румын помахал рукой фанатам во время кубкового матча против "Колоса" в ответ на призывы уйти из киевского клуба, потому что он хотел этим поступком "поприветствовать их по-своему".
"Это реклама всему футболу и "Динамо" в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за рубежом. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружески поздравляю. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их - по-своему", - прокомментировал специалист.
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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.
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