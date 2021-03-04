Опытный специалист сказал, что он приветствует фанатов "по-своему".

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем мнении по поводу конфликта с болельщиками "бело-синих".

Слова тренера приводит официальный сайт "Динамо".

75-летний румын помахал рукой фанатам во время кубкового матча против "Колоса" в ответ на призывы уйти из киевского клуба, потому что он хотел этим поступком "поприветствовать их по-своему".

"Это реклама всему футболу и "Динамо" в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за рубежом. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружески поздравляю. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их - по-своему", - прокомментировал специалист.

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Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, и уже одолели "Брюгге" в 1/16 финала ЛЕ.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

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Автор: Будрин Артем