Мирча Луческу / фото УНИАН

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем мнении по поводу конфликта с болельщиками "бело-синих".

Слова тренера приводит официальный сайт "Динамо".

75-летний румын помахал рукой фанатам во время кубкового матча против "Колоса" в ответ на призывы уйти из киевского клуба, потому что он хотел этим поступком "поприветствовать их по-своему".

"Это реклама всему футболу и "Динамо" в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за рубежом. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружески поздравляю. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их - по-своему", - прокомментировал специалист.

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Автор: Будрин Артем