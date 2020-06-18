"Невыполнение может повлечь отставку": Суркис назвал задачи, прописанные в контракте Михайличенко

Игорь Суркис заявил, что у него с Алексеем Михайличенко доверительные отношения.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о задачах, которые были поставлены перед Алексеем Михайличенко перед подписанием контракта.

Об этом Суркис сказал в интервью программе "ТаТоТаке" на YouTube.

"Когда мы подписывали контракт с Михайличенко, условия были следующие. Первое - занять в чемпионате место не ниже второго, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. На тот момент я понимал, что этот сезон будет для перестройки.

Я верил, что Михайличенко будет бороться за первое место, но в то же время понимал, что может не получиться. Понимал, что он будет перестраивать - во всяком случае, тренировочный процесс. Условия простые: место не ниже второго и квалификация в Лигу чемпионов", - сказал президент "Динамо".

Читайте также"У меня есть тренер": Суркис не захотел обсуждать возможное приглашение Семина в Динамо

"Что по контракту, если он не выполнит условия? Я бы не хотел обсуждать условия его контракта. Если бы мы уже гарантированно были на втором месте - я бы, может, и раскрыл детали контракта. У меня с Михайличенко доверительные отношения. Он понимает, что невыполнение определенных задач может повлечь за собой отставку. А те условия, о которых я сказал, прописаны в контракте", - добавил Суркис, подчеркнув, что "никакой неустойки" в соглашении с тренером нет.

Он также ответил на вопрос, задумается ли он о смене тренера, если "Динамо" финиширует в УПЛ ниже второго места:

"Для меня невыигрыш чемпионата - это уже трагедия. А там додумывайте сами".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Суркис ответил на слухи о смене главного тренера команды.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram