Голкипер киевского «Динамо» сдал негативный ПЦР-тест.

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко вылечился от коронавируса.

Вратарь накануне сдал негативный ПЦР-тест. Об этом он сообщил в Instagram.

"Наконец-то мой ПЦР-тест негативный! Всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал он.

Коронавирус в "Динамо": главное

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Автор: Олег Давыгора