Денис Бойко выздоровел от коронавируса / фото Динамо Киев
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко вылечился от коронавируса.
Вратарь накануне сдал негативный ПЦР-тест. Об этом он сообщил в Instagram.
"Наконец-то мой ПЦР-тест негативный! Всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал он.
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Коронавирус в "Динамо": главное
- Первые случаи коронавируса были выявлены в "Динамо" еще в августе. Тогда заразились два игрока киевлян - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- В октябре перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- Позже количество заболевших игроков "Динамо" значительно выросло.
- Перед недавним матчем "Шахтером" COVID-19 также подтвердился у основного форварда "Динамо" Владислава Супряги. Всего с "горняками" из-за заражения не сыграли 12 футболистов - помимо Супряги, Шепелева и Леднева это Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко.
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