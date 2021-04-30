Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко ответил на вопрос, готов ли он стать политиком.
Об этом стало известно из его интервью для INTERSPORT Украина.
"Почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. Не стоять на месте и не зацикливаться на чем-то одном. Это интересно, наверное. Совершенно другая сфера деятельности. Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сейчас сложно говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да, почему нет? Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, но и для окружения, страны, всех, кто в этом нуждается", - заявил страж ворот по прозвищу "Кинг-Конг".
Читайте такжеФутбольный агент хочет устроить бой по правилам бокса между Милевским и Бойко
"Зная Шовковского, думаю, он не просто так пошел в политику. Думаю, у него есть какие-то свои мысли, идеи, чтобы сделать наш город еще лучше, как-то развивать. Я не могу залезть к нему в голову, соображаю сугубо от себя. Мне кажется, если у меня возникнет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь", - добавил Бойко.
Напомним, что Денис может сменить клубную прописку, поскольку недавно попал в сферу интересов греческого АЕКа. Заметим, что в нынешнем сезоне "Кинг-Конг" впервые стал чемпионом Украины в своей карьере, а самым высоким достижением в его резюме является финал Лиги Европы 2015 года с "Днепром".
Денис Бойко: карьера в "Динамо"
- Бойко является воспитанником "Динамо" и вернулся в клуб в 2018 году.
- В своем первом сезоне после возвращения он был основным голкипером "Динамо", но затем потерял постоянное место в основе. В нынешнем сезоне Бойко является дублером Георгия Бущана и провел всего два матча.
- Контракт вратаря с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram