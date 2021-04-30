Денис Бойко не против пойти по следам своего коллеги по амплуа Александра Шовковского, который стал депутатом Киевгорсовета.

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко ответил на вопрос, готов ли он стать политиком.

Об этом стало известно из его интервью для INTERSPORT Украина.

"Почему нет? Я готов и открыт всегда. Жизнь нужна для того, чтобы развиваться. Не стоять на месте и не зацикливаться на чем-то одном. Это интересно, наверное. Совершенно другая сфера деятельности. Я там не был, в этих процессах не участвовал, поэтому сейчас сложно говорить, будет ли мне это интересно. Думаю, да, почему нет? Это новые знакомства, общение, новые моменты в жизни, где пытаешься сделать что-то хорошее не только для себя, но и для окружения, страны, всех, кто в этом нуждается", - заявил страж ворот по прозвищу "Кинг-Конг".

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"Зная Шовковского, думаю, он не просто так пошел в политику. Думаю, у него есть какие-то свои мысли, идеи, чтобы сделать наш город еще лучше, как-то развивать. Я не могу залезть к нему в голову, соображаю сугубо от себя. Мне кажется, если у меня возникнет возможность стать политиком, я с удовольствием на это соглашусь", - добавил Бойко.

Напомним, что Денис может сменить клубную прописку, поскольку недавно попал в сферу интересов греческого АЕКа. Заметим, что в нынешнем сезоне "Кинг-Конг" впервые стал чемпионом Украины в своей карьере, а самым высоким достижением в его резюме является финал Лиги Европы 2015 года с "Днепром".

Денис Бойко: карьера в "Динамо"

Бойко является воспитанником "Динамо" и вернулся в клуб в 2018 году.

В своем первом сезоне после возвращения он был основным голкипером "Динамо", но затем потерял постоянное место в основе. В нынешнем сезоне Бойко является дублером Георгия Бущана и провел всего два матча.

Контракт вратаря с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

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Автор: Артем Будрин