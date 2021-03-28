У Дениса Бойко есть вариант с переходом в АЕК.

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко попал в сферу интересов греческого АЕКа.

Об этом сообщает sdna.gr.

Источник отмечает, что 33-летний Бойко является для АЕКа одним из приоритетных вариантов для усиления вратарской позиции.

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Сам вратарь не против сменить клуб из-за недостатка игровой практики. Агент Бойко уже с января занимается поиском новых вариантов для голкипера.

Отметим, что Бойко является клиентом агентства ProStar, а за АЕК уже выступают еще два клиента этой компании - Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Это также может сыграть роль в переговорах по трансферу.

Напомним, в АЕКе также выступает украинский полузащитник Евгений Шахов.

Денис Бойко: карьера в "Динамо"

Бойко является воспитанником "Динамо" и вернулся в клуб в 2018 году.

В своем первом сезоне после возвращения он был основным голкипером "Динамо", но затем утратил постоянное место в основе. В нынешнем сезоне Бойко является дублером Георгия Бущана и провел всего два матча.

Контракт вратаря с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

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Автор: Антон Дударь