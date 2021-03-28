Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко попал в сферу интересов греческого АЕКа.
Об этом сообщает sdna.gr.
Источник отмечает, что 33-летний Бойко является для АЕКа одним из приоритетных вариантов для усиления вратарской позиции.
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Сам вратарь не против сменить клуб из-за недостатка игровой практики. Агент Бойко уже с января занимается поиском новых вариантов для голкипера.
Отметим, что Бойко является клиентом агентства ProStar, а за АЕК уже выступают еще два клиента этой компании - Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Это также может сыграть роль в переговорах по трансферу.
Напомним, в АЕКе также выступает украинский полузащитник Евгений Шахов.
Денис Бойко: карьера в "Динамо"
- Бойко является воспитанником "Динамо" и вернулся в клуб в 2018 году.
- В своем первом сезоне после возвращения он был основным голкипером "Динамо", но затем утратил постоянное место в основе. В нынешнем сезоне Бойко является дублером Георгия Бущана и провел всего два матча.
- Контракт вратаря с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
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