В известного африканского футболиста бросили бутылку с трибун пустого стадиона в Турции (фото)

Демба Ба в этот момент находился на скамейке запасных.

В матче чемпионата Турции между "Башакшехиром" и "Анкарагюджю" (2:1) в форварда хозяев Демба Ба прилетела бутылка с водой.

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Об этом сообщает Milliyet.

35-летний футболист к тому моменту уже был заменен и находился на скамейке запасных. Стоит отметить, что стадион был пустым, но кто-то проник на трибуны и решил бросить в игрока бутылку, которая попала ему в ногу.

"Ба нанесли небольшие травмы. Полиция найдет того, кто это сделал. Грустно и при этом забавно, что матч проходил без зрителей", - сказал тренер "Башакшехира" Окан Бурук.

Демба Ба до переезда в Турцию успел поиграть в чемпионате Англии, где выступал за "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси".

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