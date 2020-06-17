Украинские фанаты вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда (фото)
Фанаты во время матча 1/2 финала Кубка Украины "Минай" - "Динамо" вывесили возле поля баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда, что в дальнейшем стало причиной массовых протестов в США.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Баннер состоял из надписи #FreeDerekChauvin - "Свободу Дереку Шовину".
При этом не уточняется, болельщики какой из команд разместили плакат. Рядом с надписью про полицейского находился баннер в поддержку "Миная".
Напомним, киевляне одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю датчанина Миккеля Дуэлунда. Команда Алексея Михайличенко сыграет в финале Кубка Украины.
Шовин убил афроамериканца Флойда при задержании в Миннеаполисе, когда держал колено на его шее. Полицейскому выдвинули обвинение в убийстве, а протесты против расизма сначала распространились практически по всей территории США, а затем приняли мировой масштаб.
УНИАН ранее сообщал о том, что матч "Минай" - "Динамо" официально проходил без зрителей, но люди все равно массово пришли посмотреть игру.
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