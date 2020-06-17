Украинские фанаты вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда (фото)

Болельщики показали свою позицию на полуфинальном поединке Кубка Украины.

Фанаты во время матча 1/2 финала Кубка Украины "Минай" - "Динамо" вывесили возле поля баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда, что в дальнейшем стало причиной массовых протестов в США.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Баннер состоял из надписи #FreeDerekChauvin - "Свободу Дереку Шовину".

При этом не уточняется, болельщики какой из команд разместили плакат. Рядом с надписью про полицейского находился баннер в поддержку "Миная".

Напомним, киевляне одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю датчанина Миккеля Дуэлунда. Команда Алексея Михайличенко сыграет в финале Кубка Украины.

Шовин убил афроамериканца Флойда при задержании в Миннеаполисе, когда держал колено на его шее. Полицейскому выдвинули обвинение в убийстве, а протесты против расизма сначала распространились практически по всей территории США, а затем приняли мировой масштаб.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч "Минай" - "Динамо" официально проходил без зрителей, но люди все равно массово пришли посмотреть игру.

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