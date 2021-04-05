Футболист аутсайдера Серии А обладает блестящей пластикой тела.

Нападающий "Специи" Даниэле Верде забил феноменальный гол в ворота римского "Лацио" в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

24-летний итальянец на 73-й минуте встречи поймал подачу с фланга на границе штрафной, гибко положил корпус и в падении через себя нанес удар. Мяч от перекладины попал в сетку ворот, а вратарь был бессилен против этого шедевра. Болельщики в сети уже сравнили эту фантастику с голом швейцарца Джердана Шакири в ворота сборной Польши на Евро-2016.

"Сказочно", "Mamamia!", "Безумие какое-то", - пишут фанаты под видео.

Заметим, что этот великолепный гол не спас "Специю" от поражения. "Лацио" все равно праздновал домашнюю победу - 2:1.

Серия А: положение команд

"Интер" все еще занимает первую строчку. У команды Антонио Конте после 28 матчей 68 очков.

Далее в таблице идут "Милан" (29 матчей, 60 очков), "Аталанта" (29 матчей, 58 очков) и "Ювентус" (28 матчей, 56 очков).

"Лацио" на 6-й позиции и имеет в активе 52 очка.

"Специя" на 16-й строчке и за 29 матчей набрала 29 зачетных пунктов.

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Автор: Будрин Артем