Дальше - исключение из турнира: ближайший матч Карпат в УПЛ официально отменен

Львовский клуб не сможет сыграть против "Мариуполя".

Украинская Премьер-лига объявила, что матч 24-го тура УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь", который был перенесен на 1 июля, официально не состоится.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

"Причина - отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь", - говорится в сообщении.

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УПЛ уведомила "Карпаты", что в случае повторной неявки на игру, клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Следующий матч "Карпат" запланирован на 4 июля - в соперниках вновь "Мариуполь".

Напомним, ранее стало известно о том, что "Карпаты" испытывают серьезные трудности, и клуб не только может сняться с чемпионата, но и прекратить существование.

Как сообщал УНИАН, в "Карпатах" сделали заявление о будущем клуба.

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