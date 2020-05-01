"Еще два-три года": в УЕФА считают, что коронавирус может затронуть ЧМ-2022

Коронавирус может влиять на календарь футбольных матчей еще несколько лет.

Член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Олссон выразил мнение, что пандемия коронавируса может затронуть проведение чемпионата мира-2022 в Катаре.

Слова Олссона приводит Reuters.

"Думаю, коронавирус будет влиять на календарь международных матчей еще два-три года. Если ситуация с вирусом будет развиваться еще серьезней, то с календарем определенно возникнет проблема.

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Некоторые турниры переносятся с одного года на другой... А затем в середине европейского клубного сезона должен состояться чемпионат мира в Катаре - придется уплотнить календарь внутренних и международных соревнований".

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 21 декабря.

Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год.

УНИАН также сообщал о том, что экс-президент ФИФА назвал страны, которые могли бы принять ЧМ-2022 вместо Катара.